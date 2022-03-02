Студенты-беженцы смогут продолжить обучение в ПсковГУ

21:00, 02 марта 2022, ПАИ

Псковский государственный университет организовал приём заявлений о переводе или зачислении от граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Желающие перевестись из иностранных образовательных организаций смогут подать соответствующие документы.

Заявления принимаются через студенческий многофункциональный центр (Псков, площадь Ленина, дом 2; электронная почта – mfc@pskgu.ru).