Студенты-беженцы смогут продолжить обучение в ПсковГУ
Псковский государственный университет организовал приём заявлений о переводе или зачислении от граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Желающие перевестись из иностранных образовательных организаций смогут подать соответствующие документы.
Заявления принимаются через студенческий многофункциональный центр (Псков, площадь Ленина, дом 2; электронная почта – mfc@pskgu.ru).
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