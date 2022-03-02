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В Пскове продолжается работа над городским томом книги «Солдаты Победы»

2 марта в библиотеке «Родник» состоялось заседание рабочей группы города Пскова по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Представители редколлегии рассказали об активной работе над подготовкой девятого тома книги, посвящённого ветеранам и участникам Великой Отечественной войны города Пскова.

Руководитель рабочей группы, и. о. заместителя главы администрации города Пскова Олег Несмашный отметил, что к этой работе предъявляются высокие требования, и это неслучайно. «На наших плечах огромная ответственность провести сбор и обработку материалов на должном уровне», – заявил он.

Секретарь редакционной коллегии, главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко подчеркнул, что цель книги – увековечить память всех участников Великой Отечественной войны, которые вернулись домой живыми. По имеющимся сведениям, после войны в Псков вернулось около 10 тысяч человек. Тексты статей основываются на достоверных сведениях, документах военкомата и Минобороны, а не на основе воспоминаний.

Сейчас подготовлены материалы на 1 047 человек, собрано более 530 фотографий. Начинается новый этап работы – проверка и редактирование текстов для их передачи в областную редколлегию. По мнению Николая Никитенко, основная задача – наладить совместную работу над подготовкой именного списка участников войны, отбора знаковых фигур. Кроме того, необходимо скоординировать работу с редколлегией книги о Псковском районе во избежание дублирования.

Директор централизованной библиотечной системы Галина Большакова рассказала о трудностях, возникающих при сборе информации. Так, существуют сложности в посещении военкомата города Пскова, самостоятельном отборе материалов. Информация фиксируется от руки, фотоматериалы недоступны, некоторые сохранившиеся документы нечитаемые. Кроме того, существует необходимость в привлечении профессионалов к работе с историческими фактами и написанию очерков.

По итогам обсуждения было принято решение проработать все вопросы в ручном режиме, а также рассмотреть возможность подключить к работе волонтёров, музеи, образовательные и краеведческие учреждения, патриотические организации.

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