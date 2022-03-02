Псковичей призывают не сообщать в интернете персональные данные военнослужащих

18:42, 02 марта 2022, ПАИ

Фейковые сайты и соцсети собирают компрометирующие данные о российских военнослужащих, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Псковскую городскую общественную организацию «Военный спецназ».

«В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях и интернет-мессенджерах, активно распространяется информация о поисковых ресурсах, с помощью которых предлагается получать информацию о судьбе российских военнослужащих, находящихся в составе воинского контингента на территории Украины», – сообщили в общественной организации.

В подавляющем большинстве указанные информационные ресурсы созданы и действуют с территории Украины, а лица, их администрирующие, какой-либо актуальной информацией о российских военнослужащих не располагают.

Данные информационные ресурсы созданы исключительно для сбора информации военного, в том числе закрытого, характера, а также для распространения не соответствующей действительности информации о ситуации в зоне проведения специальной военной операции, уточнили в организации «Военный спецназ».

Российские уполномоченные органы не создают и не распространяют в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о военнослужащих Вооружённых сил РФ, в том числе содержащую персональные данные. «Не сообщайте информацию о своих близких на каких-либо сайтах, порталах и в мессенджерах», – призывают жителей региона.