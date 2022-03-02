Почти 24 млн потратят на расчистку реки Великой в Пскове
Объявлен аукцион на расчистку и дноуглубление реки Великой в Пскове (II этап). Документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 23 млн 987 тыс. 669,42 рубля. Источник финансирования - субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.
Протяженность участков расчистки в рамках II этапа – 2,6 км, объем расчистки и дноуглубления - 36 385 м3. Также необходимо выкосить 4,2339 га водной растительности, укрепить береговую линию русла реки. Работы нужно завершить до 31 октября 2024 года.
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