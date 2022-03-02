Псковская «Команда 2018» получила высокую оценку Ассоциации волонтёрских центров
По результатам 2021 года деятельность Псковской региональной общественной организации «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» получила высокую оценку в сфере развития и поддержки добровольчества.
Соответствующий ежегодный рейтинг эффективности деятельности организаций проводит Ассоциация волонтёрских центров, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. В качестве поддержки Ассоциация направит в волонтёрскую организацию региона фирменную продукцию «ДОБРО.РУ»
«Команда 2018» является региональным ресурсным центром добровольчества Псковской области.
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