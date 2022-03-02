498 российских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине

19:57, 02 марта 2022, ПАИ

498 российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, погибли при исполнении воинского долга. Об этом сообщает Минобороны РФ.

1597 российских военнослужащих получили ранения. «Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции», - подчеркнули в Минобороны.

Среди украинских националистов и военнослужащих убито более 2 870 человек, 3 700 ранены. Количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.