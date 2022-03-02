Прибывшие в Псковскую область беженцы получат выплаты в размере 10 тысяч рублей

20:16, 02 марта 2022, ПАИ

Граждане, постоянно проживающие на территории Украины, вынужденно покинувшие территорию этой страны и прибывшие в Псковскую область, могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по социальной защите региона.

Для получения матпомощи необходимо обратиться в центр социального обслуживания, расположенный на территории муниципального образования, где находится гражданин.

Потребуется предоставить документы, подтверждающие личность заявителя, и документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних граждан (для несовершеннолетних в случае, если документ оформлен на иностранном языке, свидетельство о рождении требует перевода на русский язык). В случае несовпадения фамилии родителя и его ребёнка нужен документ, подтверждающий родство.

Также необходимы реквизиты лицевого счёта в кредитной организации Российской Федерации. Они должны содержать полное наименование кредитной организации, БИК, корреспондентский счёт банка, лицевой счёт получателя, ИНН/КПП банка.

Для открытия счёта достаточно иметь один из указанных документов: российский паспорт, украинский паспорт, паспорт ЛДНР, вид на жительство.

Право на материальную помощь имеют граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации не ранее 18:00 18 февраля 2022 года через пункты пропуска в Ростовской области.