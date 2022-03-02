Что делать при боли в мышцах и сильной потливости после COVID-19, рассказала псковский врач

23:48, 02 марта 2022, ПАИ

Что делать при боли в мышцах и сильном потоотделении после перенесенного коронавируса, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

«После ковида очень сильная потливость и болят мышцы. Что делать?» - поинтересовался один из подписчиков.

Анастасия Повторейко отметила, что это частые симптомы в острый и восстановительный период после коронавируса. Показаны обильное питье, расширение режима, витамин D в профилактической дозе, при выраженной миалгии — нестероидные противовоспалительные препараты.