Что делать при боли в мышцах и сильной потливости после COVID-19, рассказала псковский врач
Что делать при боли в мышцах и сильном потоотделении после перенесенного коронавируса, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
«После ковида очень сильная потливость и болят мышцы. Что делать?» - поинтересовался один из подписчиков.
Анастасия Повторейко отметила, что это частые симптомы в острый и восстановительный период после коронавируса. Показаны обильное питье, расширение режима, витамин D в профилактической дозе, при выраженной миалгии — нестероидные противовоспалительные препараты.
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