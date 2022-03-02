Чувство сонливости и усталости после COVID-19 может сохранять до двух месяцев
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, долго ли может сохраняться чувство сонливости и усталости после COVID-19.
По её словам, восстановительный период индивидуален. В среднем он занимает от двух недель до двух месяцев. «Главное — вовремя начинать расширение режима, включая прогулки на свежем воздухе, дыхательную гимнастику», - подчеркнула врач.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Празднуете ли вы Масленицу?
02 марта 2022
Наталья Плявинская назначена руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области