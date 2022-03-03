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Птицу-овсянку почитают по народному календарю 3 марта

3 марта по народному календарю почитали Ярило — мифологического персонажа, имя которого древние славяне связывали с солнцем и плодородием. Об этом сообщает calend.ru.

По поверью, в этот день бог брался за соху и борону, чтобы проверить, готовы ли они к весенним полевым работам. Крестьяне также осматривали инвентарь, несли инструменты на починку кузнецам.

В этот день почитали птичку-овсянку, которую считали вестницей скорого тепла. Женщины пекли «овсяники» – овсяное печенье. Рецепт был такой: по 400 граммов овсяной и пшеничной муки, 250 мл теплого молока, 300 граммов сахара, 1 столовая ложка крахмала, 2 чайные ложки соды и 200 граммов сливочного масла. Всё это следует размешать, раскатать, вырезать стаканом «круглешки» или «полумесяцы» и испечь.

Считалось, что прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что Ярило топит снег, и подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется». Однако погода была переменчива: «Сверху течет — снизу морозит».

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