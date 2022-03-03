Небольшой снег может пройти в ночь на 4 марта в Псковской области

09:15, 03 марта 2022, ПАИ

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Небольшой снег может пройти в ночь на 4 марта в Псковской области, сообщили в официальном Tleegram-канале региона.

3 марта днем существенных осадков не ожидается, ночью прогнозируют небольшой снег. Температура днем +0...+5, ночью от -0 до -5.

Будет дуть умеренный ветер: днем западных, ночью северных направлений. На дорогах сохраняется гололедица.

В Пскове осадков не ожидается, температура днем от +2 до +4, ночью -1...-3. В Великих Луках также без существенных осадков, температура днем +2...+4, ночью -2...-4.