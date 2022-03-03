Минобороны объяснило значение символов на российской технике на Украине
Министерство обороны России объяснило значение букв, нанесенных на российскую военную технику, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса, пишет газета «Известия».
Ведомство 2 марта опубликовало фотографии в Instagram и указало, что обозначают символы на российской технике спецоперации на Украине.
Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».
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