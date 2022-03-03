В Пскове устранили утечку на теплотрассе на улице Госпитальной

09:38, 03 марта 2022, ПАИ

В Пскове на улице Госпитальной устранили утечку на теплотрассе, сообщается в Instagram-аккаунте Псковских теплосетей.

Утечка произошла около дома №17 на улице Госпитальной. В теплосетях отметили, что сети проложены почти на два метра под землёй, что встречалось крайне редко. В связи с этим работы усложнились. «Мало того, что они проходят на дворовой территории, кругом всё заставлено автотранспортом, так ещё и началось обрушение грунта».

Грунт был укреплён, проведена раскопка. Сама подготовка заняла больше времени, чем ремонтные работы. К концу рабочего дня все работы были завершены и жители смогли вернуться в тёплые квартиры.