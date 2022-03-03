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Общество

Котам и кошкам из России запретили участвовать в международных выставках

Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках. Говорится в заявлении, опубликованном на сайте FIFE.

Организация решила, что со 2 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть импортирована и зарегистрирована в любой родословной книге FIFE за пределами России, независимо от того, какая организация выпустила её родословную». Кроме того, «ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFE за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят эти экспоненты».

В заявлении отмечается, что ограничения действуют до 31 мая и будут пересмотрены при необходимости.

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