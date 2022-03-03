Два года тюрьмы грозит псковичу за две кражи продуктов из магазинов

10:20, 03 марта 2022, ПАИ

В Пскове местному жителю грозит до двух лет тюрьмы за кражу продуктов из магазинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

29 декабря 21-летний мужчина в магазине «Пятерочка» на улице Новгородской взял со стеллажей продукты и положил в пакет, позже он прошел через кассу и скрылся. Ущерб составил 3557 рублей 56 копеек. Аналогичную кражу он совершил 2 января в «Пятерочке» на Октябрьском проспекте — ущерб составил 7279 рублей 99 копеек

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.