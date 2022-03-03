«Мы срываемся в пропасть»: Псковский приют для животных просит о помощи

10:31, 03 марта 2022, ПАИ

Зоозащитная организация «Шанс» в социальных сетях просит псковичей помочь оплатить зарплату сотрудникам приюта.

«Мы срываемся в пропасть! Только-только собрали средства на покупку еды для собак, как серьёзно заболела наша Шер. Перестала есть, рвота, печёночные показатели зашкаливают.

Пришло время платить зарплату работникам приюта. 240 собак обслуживают 8 человек. Вы прекрасно их знаете. Видели, когда они забирают собак с улиц города, встречали с нашими больными собаками в ветклинике, они выдавали вам собак на прогулку... Благодаря их усилиям собаки в приюте живут в любви, чистоте, сытости и безопасности», – отметили в организации.

В настоящее время приют выживает только на пожертвования неравнодушных людей. «В это неспокойное время нам очень страшно, что собаки останутся без ухода и без еды. Несмотря на все усилия, мы никогда не жили спокойно и просто с финансами. А сейчас мы просто в отчаянии», – говорится в сообщении.



В приюте отметили, что с декабря у них не забрали ни одну собаку. «Это убивает приют не только финансово, но и морально. Нам очень стыдно просить опять и опять. Но выхода пока у нас нет. Жить ли приюту? Сегодня это зависит от всех. Мы прилагаем все возможные усилия», – написали сотрудники приюта.

Реквизиты для оказания помощи можно найти в официальной группе приюта в социальной сети «ВКонтакте». Если вы хотите взять собаку из «Шанса», можно позвонить по номеру +7 (921) 211-03-03.

