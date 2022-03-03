У спецназа псковских приставов прошли учебные стрельбы

10:39, 03 марта 2022, ПАИ

В деревне Коростовка Псковского района на базе стрельбища ФКУ ИК - 4 УФСИН России по Псковской области прошли занятия по огневой подготовке с сотрудниками отделения специального назначения УФССП России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

По сообщению регионального УФССП, учебные стрельбы прошли «с целью совершенствования умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, обусловленных особенностями служебной деятельности».

Занятие проходило по программе специальной подготовки, разработанной для служащих силовых подразделений ФССП России, под руководством начальника отделения - старшего судебного пристава отделения специального назначения майора внутренней службы Александра Кириллова.

В ходе занятия отрабатывались приёмы и правила стрельбы из табельного оружия, которое находится на вооружении спецподразделений службы. В частности, были выполнены упражнения «Стрельба по неподвижной цели днём со сменой изготовок» из пистолета Ярыгина и автомата Калашникова.