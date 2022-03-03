Продукты пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте

10:41, 03 марта 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управлении Росгвардии по Псковской области.

3 марта в 0:03 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, правоохранители задержали 18-летнего молодого человека, который пронес через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

По данному факту идет проверка.