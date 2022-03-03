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Танцевальный дуэт из Псковской области стал лауреатом III степени на всероссийском фестивале «Уникальные люди» в Иваново

Фото: группа всероссийского проекта «Уникальные люди» в «ВКонтакте»

Танцевальный дуэт из Псковской области стал лауреатом III степени на всероссийском фестивале «Уникальные люди» в Иваново.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества, Ирина Алексиевец и Валерий Сапега представляли на фестивале Себеж. Они выступили с бальным танцем в рамках конкурса «Уникальные танцы». Жюри высоко оценило хореографию и талант танцоров из Псковской области. По итогам конкурса Ирина Алексиевец и Валерий Сапега стали лауреатами III степени. Кроме того, Ирина Алексиевец получила благодарность за творческое развитие людей с ограниченными возможностями здоровья.

Добавим, что фестиваль «Уникальные люди» стартовал 1 марта и продлится до 4 марта включительно. В этом году в программе – очные туры конкурса жестового пения «От сердца к сердцу» и фестиваль хореографии «Уникальные танцы». Участники фестиваля – творческие люди с ограниченными возможностями здоровья – представляют разные города России: Архангельск, Алтай, Тюмень, Волгоград, Иваново, Себеж Псковской области. 2 марта состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «Уникальные люди», а также прошёл первый соревновательный день для участников конкурса инклюзивного танца «Уникальные танцы». На конкурсе участники представили яркие хореографические постановки в разных направлениях: от народной хореографии до современного и бального танца. Всего в «Уникальных танцах» соревновались 20 коллективов, лучшие выступления были отмечены дипломами лауреатов разных степеней.

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