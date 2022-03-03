Встреча с мастером декоративно-прикладного творчества Татьяной Паршенковой пройдёт в Пскове 7 марта
7 марта в Пскове состоится встреча с мастером декоративно-прикладного творчества, автором новых сценических костюмов для участников народного коллектива ансамбля «Уграда» (руководитель Г. О. Березина) Татьяной Паршенковой, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества.
Встреча пройдёт в Псковском областном центре народного творчества.
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