В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября

11:06, 03 марта 2022, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий кредитные каникулы россиянам до 30 сентября 2022 года в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Документ представлен в думской электронной базе, пишет РИА Новости.

Законопроект устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению. Кроме того, согласно документу, правительство сможет продлить период действия кредитных каникул после 30 сентября.

Законопроект также определяет механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России.