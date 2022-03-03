Пресс-конференция главы Пыталовского района проходит в медиацентре ПАИ
3 марта в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция главы Пыталовского района Веры Кондратьевой.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы социально-экономического развития муниципалитета, реализацию нацпроектов, модернизацию объектов ЖКХ, вопросы благоустройства общественных территорий, ремонта дорог и другие.
Отметим, что сомодератором пресс-конференции выступит главный редактор районной газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева.
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