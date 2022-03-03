Минобороны России заявило об освобождении Балаклеи от националистов

11:21, 03 марта 2022, ПАИ

Город Балаклея в Харьковской области был освобожден от националистических батальонов. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по словам Конашенкова, Вооруженные силы РФ взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики (ДНР).

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.