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Общество

«Дворец для бабушек и дедушек» появится в Печорах в здании бани

В Печорах в здании старой бани на улице Свободы будет открыт «дворец для бабушек и дедушек». Об этом газете «Аргументы и факты – Псков» рассказали в пресс-службе митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Уточняется, что это будет «большой социальный проект». В течение дня пожилых людей здесь могут помыть и накормить, а также оказать «какую-то помощь».

Пока же проект соцучреждения находится в стадии разработки. Известно, что планируется благоустроить не только само здание, но и прилегающую к нему территорию.

Митрополит Тихон анонсировал открытие в Печорах дома-приюта для пожилых еще в сентябре 2021 года. «В этом большом доме они смогут остановиться на день-другой, чтобы их там помыли, в химчистке все их вещи постирали, там же они смогут поесть», - говорил он.

Здание бани в Печорах было построено в 1930-х годах и работало около 70 лет. Затем здание состарилось до такого состояния, что ему требовался уже капитальный ремонт, а средств в муниципалитете не хватало. До настоящего времени баня пустовала уже пятый год, инвесторов не находили, и в итоге здание купил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

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