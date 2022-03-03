Как теперь попасть из Псковской области в Латвию

13:10, 03 марта 2022, ПАИ

В связи с международной ситуацией с 25 фераля консульство Латвии в Пскове на неопределённое время приостановило приём документов и выдачу виз.

Также с 27 февраля закрыто воздушное пространство Латвии для самолётов перевозчиков, зарегистрированных в России. Однако граждане России могут воспользоваться автобусным сообщением, личным транспортным средством или пересечь границу пешком. Для этого, разумеется, нужна действующая виза или вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Информацию о международном автобусном сообщении Санкт-Петербург - Рига можно найти на сайтах пассажирских автобусных перевозчиков Ecolines и Luxexpress. Информацию о международном автобусном сообщении Псков - Рига можно уточнить по телефонам +371 203 48 907 (в Латвии); бесплатный номер автовокзала 8 800 222 72 72 (в Пскове).

С 1 марта для въезда в Латвию не требуется веская причина. Международному перевозчику, если вы едете на автобусе, и сотрудникам пограничной службы достаточно предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, если вы привиты одной из признанных в Европе вакцин, («Спутник-V» к ним не относится), или документ перенесённом заболевании либо отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР или тест на антигены). Если у вас не будет одного (любого) из этих документов, в автобус вас не посадят и через границу не пропустят.

Однако из-за COVID-19 граница России по-прежнему (с марта 2020 года) закрыта на выезд, поэтому необходимо уточнить, можете ли выехать из страны по телефонам Погрануправления ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-81-16; 8 (8112) 69-81-17; 8 (8112) 69-43-40. Ранее для выезда нужны были веские причины вроде поездки к родственникам: отцу, матери, сыну, дочери, мужу или жене (все остальные близкими родственниками не считаются), работа, учёба или лечение.

В случае возникновения вопросов перед отъездом также можно связаться с латвийской (по телефону +371 670 756 16) пограничной службой.

Консульство Латвии в Пскове располагается на улице Народной, 25. Телефон: +7 811 272 53 90. Aвтоответчик +7 811 272 53 92. Факс: +7 811 272 53 91. Электронная почта: consulate.pskov@mfa.gov.lv. Время работы: ежедневно по будням с 8:30 до 17:00.