Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как теперь попасть из Псковской области в Латвию

В связи с международной ситуацией с 25 фераля консульство Латвии в Пскове на неопределённое время приостановило приём документов и выдачу виз.

Также с 27 февраля закрыто воздушное пространство Латвии для самолётов перевозчиков, зарегистрированных в России. Однако граждане России могут воспользоваться автобусным сообщением, личным транспортным средством или пересечь границу пешком. Для этого, разумеется, нужна действующая виза или вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Информацию о международном автобусном сообщении Санкт-Петербург - Рига можно найти на сайтах пассажирских автобусных перевозчиков Ecolines и Luxexpress.  Информацию о международном автобусном сообщении Псков - Рига можно уточнить по телефонам  +371 203 48 907 (в Латвии); бесплатный номер автовокзала 8 800 222 72 72 (в Пскове).

С 1 марта для въезда в Латвию не требуется веская причина.  Международному перевозчику, если вы едете на автобусе, и сотрудникам пограничной службы достаточно предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, если вы привиты одной из признанных в Европе вакцин, («Спутник-V» к ним не относится), или документ перенесённом заболевании либо отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР или тест на антигены). Если у вас не будет одного (любого) из этих документов, в автобус вас не посадят и через границу не пропустят.

Однако из-за COVID-19 граница России по-прежнему (с марта 2020 года) закрыта на выезд, поэтому необходимо уточнить, можете ли выехать из страны по телефонам Погрануправления ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-81-16; 8 (8112) 69-81-17; 8 (8112) 69-43-40. Ранее для выезда нужны были веские причины вроде поездки к родственникам: отцу, матери, сыну, дочери, мужу или жене (все остальные близкими родственниками не считаются), работа, учёба или лечение. 

В случае возникновения вопросов перед отъездом также можно связаться с латвийской (по телефону +371 670 756 16) пограничной службой.

Консульство Латвии в Пскове располагается на улице Народной, 25. Телефон: +7 811 272 53 90. Aвтоответчик +7 811 272 53 92. Факс: +7 811 272 53 91. Электронная почта: consulate.pskov@mfa.gov.lv. Время работы: ежедневно по будням с 8:30 до 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Празднуете ли вы Масленицу?
Проголосовать >>>

03 марта 2022

Песков опроверг слухи о введении в России военного положения
03 марта 2022

Больше 12 километров дорог в Пыталово требуют ремонта
03 марта 2022

Как теперь попасть из Псковской области в Латвию
03 марта 2022

ПТС рассказали о случаях вандализма во время работ

03 марта 2022

52,3% населения Пыталовского района вакцинировано от коронавируса
03 марта 2022

Улицу Белорусскую в Пыталовском районе благоустроили за четыре млн рублей

03 марта 2022

Около полумиллиона рублей потратили в Пыталовском районе на водоснабжение
03 марта 2022

19 воинских захоронений благоустроили в Пыталовском районе в 2021 году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...