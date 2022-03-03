Улицу Белорусскую в Пыталовском районе благоустроили за четыре млн рублей

12:38, 03 марта 2022, ПАИ

На благоустройство улицы Белорусской у домов № 4 и 6 в Пыталовском районе потратили почти четыре миллиона рублей. Об этом рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 3 марта.

На улице положили новый асфальт, поставили новые скамейки и урны.

Кроме того, завершены ремонтные работы по реконструкции центральной Красноармейской улицы. Был заменен водопровод, проложен новый асфальт и благоустроена улица. Как рассказала глава района, предстоит установка знаков и искусственных неровностей.