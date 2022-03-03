ЕР совместно с правительством разрабатывает меры поддержки бизнеса в условиях санкций

13:42, 03 марта 2022, ПАИ

Помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы «Единой России» в условиях проведения операции на Украине, сообщает сайт ER.ru.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР (пунктах временного размещения. – Ред.), которые были развернуты в 15 российских регионах», – сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

Он также напомнил, что в Донбасс для оказания медпомощи жителям направили первую бригаду врачей. В ближайшие дни будет сформировано еще несколько групп, в число которых войдут депутаты-медики ЕР и другие гражданские специалисты.

В рамках поддержки людей и бизнеса будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей. В соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа «Единой России». «В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса. Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком «Единой России» окажет нашим коллегам всевозможное содействие», – подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал, что активисты Псковского регионального отделения партии собрали около 20 тонн продуктов и вещей для мирных жителей, эвакуированных из Донбасса.

«У нас работают 26 пунктов сбора. Волонтеры ежедневно сортируют вещи первой необходимости, которые приносят люди. Первую машину с гуманитарной помощью мы уже отправили в Ростовскую область. Большая часть собранных продуктов и вещей – для детей: памперсы, игрушки и развивающие игры, канцтовары, одежда.

Мы своих не бросаем. Спасибо всем, кто не остался в стороне. Сбор помощи мы продолжим. Сделаем всё зависящее от нас, чтобы поддержать каждого нуждающегося в это непростое время», – сообщил депутат.

«Единая Россия» с первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям. Уже собрано и распределено по пунктам временного размещения в Ростовской области 800 тонн гуманитарной помощи от 24 региональных отделений. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Также партия помогает решать проблему лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик.

«Единая Россия» также направит волонтеров для оказания помощи Донецку и Луганску в сфере обеспечения бесперебойной работы службы жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства и скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры.