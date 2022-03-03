ПТС рассказали о случаях вандализма во время работ

13:09, 03 марта 2022, ПАИ

Хулиганы ломают новые ограждающие конструкции Псковских тепловых сетей, и за полгода уже половина изготовленных конструкций попала в ремонтно-строительный участок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПТС.

Свыше 500 метров новых ограждающих конструкций, которые применяются по всему городу, с деревянным каркасом и натянутой пластиковой сеткой внутри, были установлены на улице Коммунальной в Пскове в связи с проведением комплекса работ. Такие каркасы значительно безопасней ограждающей ленты или значительно выше старых заборов.

«Мы заботимся о безопасности на всех местах проведения ремонтных работ. И речь здесь идёт обо всех, от автомобилистов до пешеходов. Есть определённые личности, которым безразлично здоровье и благополучие окружающих. Все эти конструкции применяются не просто так, не для соблюдения формальных требований», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ПТС просят граждан не скидывать ограждения в канавы и не портить их состояние. «Всё это безопасность нас и наших детей».