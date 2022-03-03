Отказаться от наличных денег готово меньше псковичей, чем год назад

13:18, 03 марта 2022, ПАИ

Ситуация на рынках привела к увеличению числа псковичей, которые не готовы полностью отказаться от наличности, согласно опросу онлайн-сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Трое из четырёх псковичей не хотят отказываться от наличных денег: «Сняла со счета все сбережения, теперь — только наличка»; «Я готов абсолютно отказаться от безналичных и электронных псевдоденег».



Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 14% жителей Пскова: «Я и так практически не пользуюсь наличными». Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди псковичей до 34 лет и граждан с доходом от 80 тыс. руб. (по 24%).