«ВКонтакте» фиксирует резкий всплеск активности аудитории

14:11, 03 марта 2022, ПАИ

Резкий всплеск активности аудитории и увеличение количества пользователей зафиксировали в социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе соцсети.

С 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы выросла на 200 000 пользователей. Просмотры ленты новостей в социальной сети за минувшую неделю выросли на 5%. Также на 15% увеличилось среднесуточное число просмотров видео. «Сообщества ВКонтакте и лента публикаций всё чаще становятся источником актуальной информации для интернет-пользователей», – говорится в сообщении.

ВКонтакте работает уникальная нейросеть, которая на основе ежесекундного анализа миллионов постов формирует ленту с трендами, составляя картину дня. Алгоритм ленты определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости и автоматически группирует записи по тематическим сюжетам.

Кроме того, недавно в социальной сети появилась возможность сохранять ролики для просмотра без интернета. Новая функция доступна в мобильном приложении «ВКонтакте» и позволяет пользователям получать доступ к многомиллионной библиотеке, где бы они ни находились: например, в поезде или на даче.