Видео: Как работает новый анатомический 3D-стол на медфакультете ПсковГУ

09:13, 04 марта 2022, ПАИ

На медицинском факультете ПсковГУ к очным занятиям приступает очередная группа иностранных студентов. Будущие врачи из Индии вместе со своими российскими сверстниками строение человека будут изучать на самом современном оборудовании - анатомическом 3D-столе, в который в мельчайших подробностях загружены модели тел реально живших людей. По словам преподавателей, это поможет сформировать у студентов индивидуальное отношение к пациентам.