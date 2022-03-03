Администрация Пскова приняла участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

14:47, 03 марта 2022, ПАИ

Администрация Пскова приняла участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram.

Борис Елкин отметил, что вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым они посетили региональный ресурсный центр поддержки добровольчества.

«Сотрудники администрации Пскова откликнулись на мое предложение и стали участниками акции #МыВместе по сбору гуманитарной помощи для беженцев Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня в центр доставлены предметы первой необходимости для тех, кто в них остро нуждается. Лично благодарю каждого, кто вложил свой вклад в это доброе дело», - отметил Борис Елкин.

Также он добавил, что Псков неразрывно связан с российской армией и не может оставаться равнодушным к обострению обстановки в ЛНР и ДНР.

Борис Елкин призвал псковичей сохранять спокойствие: не идти на поводу у эмоций и доверять только проверенным источникам.

«Наша первостепенная задача – оказать посильную помощь людям, попавшим в беду. Наш долг – не остаться в стороне и помочь им. Псковичи во все времена были отзывчивы и помогали ближнему. Давайте и в этот раз не останемся безучастными», - добавил Елкин.