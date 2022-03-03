Две вышки мобильной связи подключили в Псковской области

15:30, 03 марта 2022, ПАИ

Две вышки мобильной связи подключили в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Подключена к мобильной связи вышка в деревне Вейно Гдовского района – та, части которой были украдены. Необходимые материалы заказали, и вышка заработала в срок. Также заработала вышка мобильной связи в поселке Ремда Гдовского района.

«Теперь дорога на Самолву обеспечена связью», - подчеркнул и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

В прошлом году в Псковской области установлено 48 базовых станций в населенных пунктах с населением от 20 до 100 человек благодаря поддержке Правительства РФ, 12 вышек в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», и одна вышка в деревне Поляне Пушкиногорского района установлена за счет областного бюджета.