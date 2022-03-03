Фестиваль патриотической песни пройдёт в Дедовичах 5 марта

15:37, 03 марта 2022, ПАИ

Межрегиональный фестиваль патриотической песни «Память в сердце стучится» состоится 5 марта в посёлке Дедовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль посвящён 80-летию отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград. Отметим, что торжественный концерт пройдёт на сцене Дедовичcкого районного центра досуга (Дедовичи, Энергетиков, 6) в 15:00. В этот день со сцены прозвучат стихи о войне и её героях, песни времен Великой Отечественной войны, современные музыкальные композиции о Великой Победе, а также песни, которые поднимали боевой дух солдат в сложнейшее для страны время. Кроме того, танцевальные коллективы Псковской области исполнят тематические номера.

Также зрителям продемонстрируют кадры партизанской кинохроники. В фестивале примут участие чтецы, вокальные дуэты, солисты, творческие коллективы из 13 районов Псковской области.

Добавим, что в Дедовичском районном центре досуга в честь юбилейной даты будет открыта передвижная выставка, посвящённая партизанскому движению.

Отметим, что Дедовичская земля была центром партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Здесь родилось семь комиссаров и командиров партизанского движения. В 2018 году Дедовичскому району присвоено почётное звание «Край партизанской славы».