Студенты ПсковГУ представят вуз на конкурсе в Белоруссии

15:40, 03 марта 2022, ПАИ

Участники Творческой лаборатории ПсковГУ прошли отборочный этап конкурса «Фестиваль молодежи и студентов Союзного государства». С 17 по 19 марта студенты София Киперман, Анастасия Павлова и Анна Николаева впервые будут представлять вуз в Беларуси по трем направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Фестиваль молодежи и студентов Союзного государства посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Году исторической памяти в Беларуси. Он проводится с целью поддержки и популяризации современного творчества среди студентов и молодежи России и Беларуси, создания условий для презентации и продвижения креативных творческих проектов подрастающего поколения и экспериментальных направлений в искусстве и творчестве, развития молодежного парламентаризма.

Творческая лаборатория ПсковГУ включает в себя активных представителей студенческого сообщества – танцоров, вокалистов, театралов, инструментальщиков, ведущих мероприятий.