Псковские творческие коллективы приглашаются к участию в конкурсе исполнителей на русских народных инструментах

15:44, 03 марта 2022, ПАИ

Творческие коллективы Псковской области приглашаются к участию в областном фестивале-конкурсе исполнителей на русских народных инструментах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Отметим, что фестиваль посвящён виртуозу-балалаечнику Борису Трояновскому. Фестиваль проводит Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области в рамках регионального проекта «Творческие люди».

В конкурсе могут принять участие любительские самодеятельные коллективы, а также отдельные исполнители: ансамбли, оркестры русских народных инструментов, солисты – балалаечники, домристы, гармонисты, гусляры, баянисты, гитаристы, ложкари, рожечники и другие, победители районных и городских смотров-конкурсов.

С 15 марта по 15 апреля будут проходить зональные смотры конкурса в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах. По итогам фестиваля участники будут награждены дипломами и специальными призами. Лучшему коллективу или лучшему отдельному исполнителю вручается переходящий приз, учрежденный администрацией Новоржевского района. Кроме того, победители фестиваля-конкурса (от 10 до 25 лет) будут рекомендованы для участия в региональном отборочном этапе молодёжных Дельфийских игр России.