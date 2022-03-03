До +3 градусов ожидается в Псковской области 4 марта

16:24, 03 марта 2022, ПАИ

4 марта на территории Псковской области ожидается мокрый снег и до 3 градусов тепла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Завтра в регионе будет облачная погода с прояснениями. Температура по области ночью -5...0 градусов, днем -2...+3. Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.



Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.