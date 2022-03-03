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Экономика

Производители продуктов питания в России начали отказываться от товаров по акции

Производители продуктов питания начали «оптимизировать» ассортимент и отменять промоскидки на фоне санкций и падения рубля, пишет «Коммерсантъ».

Крупнейший производитель детского питания России «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») сообщил ретейлерам, что с 1 марта на «непрогнозируемый период» отменяет промо, откладывает закупку рекламных услуг и фокусируется на производстве самых востребованных позиций, чтобы обеспечить максимальную доступность. Об этом говорится в письме гендиректора компании Натальи Медуновой, с которым ознакомилась газета.

«Прогресс» также предупредил о возможных проблемах с поставками, а для избежания штрафов попросил снизить уровень остаточной годности при приемке продуктов до 40%.

В письме необходимость этих мер объясняется задержками и сбоями поставок сырья и упаковочных материалов, падением рубля, переходом на работу по предоплате с поставщиками, остановкой отгрузок части контрагентов, а также санкционным фактором в России. Ранее компания предупредила торговые сети о повышении цен в среднем на 15,5% с февраля из-за удорожания сырья, логистики и упаковки.

​​Аналогичные меры предпринимает российская компания Campina, которая производит йогурты Fruttis, детские смеси Friso и другие продукты. Campina уведомила сети, что с 1 марта вынуждена отгружать продукцию только по регулярной цене без промо, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании. Campina не прокомментировала эту информацию.

Отказ от поставок по промо объясним в условиях девальвации рубля, прокомментировал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. «Оптимизировать» ассортимент в текущих условиях будут многие участники рынка, сказал источник газеты в крупной пищевой компании.

Отказ производителя от промо может «коренным образом изменить» российский продуктовый ретейл, поскольку там доля товаров со скидками в некоторых категориях больше 50%. 

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