Почти 20 тысяч тонн картофеля реализовали в Псковской области

19:16, 10 мая 2025, ПАИ

18,8 тысячи тонн картофеля реализовали с января по март 2025 года по всем каналам в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также за указанный период реализовали 112,6 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, 51,8 тысячи тонн молока и 9,7 миллиона яиц.

Только в марте этого года в Псковской области реализовали 40 тысяч тонн скота и птицы, 17,6 тысячи тонн молока и 2,8 миллиона яиц, что на 9,8 и 8,3 % больше и на 9,5 % меньше, чем в рассматриваемом периоде 2024 года.

Напомним, что картофель в России вырос в цене практически в три раза. Скачок цен произошёл из-за падения урожая на 11,9 % в прошлом году в связи с непогодой и сокращением посевных площадей на 10,8 %.