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Экономика

Продажи алкоголя в России упали почти на 15 процентов

В первом квартале 2025 года розничные продажи алкогольной продукции в России снизились на 14,7 %, до 47,877 млн декалитров, сообщают «Известия».

Фото: ПАИ

Сокращение спроса коснулось всех категорий спиртных напитков. Причинами спада названы повышение акцизных ставок, минимальных розничных цен и таможенных пошлин на импортный алкоголь.

Объём продаж напитков крепостью выше девяти процентов уменьшился на 4,4 %, достигнув 27,75 млн декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции сократилась на 89,3 %, составив 490,8 тыс. декалитров.

Изменения в расчёте акцизов и рост их ставок привели к снижению производства слабоалкогольных напитков. Однако продажи игристых вин выросли на 4,9 %, достигнув 5,14 млн декалитров.

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