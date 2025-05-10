Более 600 новых квартир построили в Псковской области за три месяца

19:46, 10 мая 2025, ПАИ

615 новых квартир в четырёх многоквартирных домах и 348 построенных населением жилых домах возвели с января по март 2025 года в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 58 тысяч квадратных метров. Объём строительных работ в первые три месяца этого года вырос на 66,7 % и составил 5 миллиардов 606,6 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в прошлом году в Псковском районе построили 1 500 новых квартир и 140 домов. Ввод в действие общей площади жилых домов составил почти 170 тысяч квадратных метров.