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Экономика

Более 600 новых квартир построили в Псковской области за три месяца

615 новых квартир в четырёх многоквартирных домах и 348 построенных населением жилых домах возвели с января по март 2025 года в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 58 тысяч квадратных метров. Объём строительных работ в первые три месяца этого года вырос на 66,7 % и составил 5 миллиардов 606,6 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в прошлом году в Псковском районе построили 1 500 новых квартир и 140 домов. Ввод в действие общей площади жилых домов составил почти 170 тысяч квадратных метров.

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