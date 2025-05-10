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Экономика

Почти семь миллионов яиц произвели в Псковской области в марте

6,8 миллиона куриных яиц произвели в Псковской области в марте текущего года – это на 3,2 % меньше, чем за аналогичный период ушедшего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

График: Псковстат

Также за указанный период произвели 40,1 тысячи тонн птицы и скота на убой (рост на 9,7 %) и 20,5 тысячи тонн молока (рост на 3,9 %).

В конце марта 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, насчитывало 58,1 тысячи голов – 29,7 тысячи коров, 1 миллион 656,7 тысячи свиней, 20,7 тысячи овец и коз и 1 миллион 637,2 тысячи птиц.

Год к году поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,8 %: коров – на 2,5 %, овец и коз – на 6,9 %, птиц – на 2,5 %, свиней – на 1,6 %.

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