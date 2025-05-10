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Экономика

Импорт американской косметики возобновился в Россию

Импорт американской косметики в Россию возобновился в феврале – марте, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Фото: ПАИ

В феврале в Россию было ввезено косметики всего на 15,8 тысячи долларов. При этом в марте импорт вырос до 504 тысяч долларов, превысив показатели последних трёх лет.

Больше всего в марте компании ввозили румян (на 493,6 тысячи долларов), а также лаков и средств для ухода за ногтями (на 10 тысяч долларов).

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