Импорт американской косметики возобновился в Россию

16:40, 10 мая 2025, ПАИ

Импорт американской косметики в Россию возобновился в феврале – марте, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В феврале в Россию было ввезено косметики всего на 15,8 тысячи долларов. При этом в марте импорт вырос до 504 тысяч долларов, превысив показатели последних трёх лет.

Больше всего в марте компании ввозили румян (на 493,6 тысячи долларов), а также лаков и средств для ухода за ногтями (на 10 тысяч долларов).