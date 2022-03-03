Генератор случайных санкций

16:38, 03 марта 2022, ПАИ

Прочли аналитический комментарий директора Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева в Телеграм-канале «Кремлевский безБашенник» - эксперт рассуждает о действенности санкционной политики - и вспомнился нам рубеж XX-XXI веков, когда вовсю кипели споры между глобалистами и антиглобалистами. Последних в России было довольно много среди левых и консерваторов.

И вот спустя 20 с небольшим лет мы наблюдаем картину, которую иначе как мечтой антиглобалиста и не назовешь. Мир старательно выдирает Россию из мировых производственных цепочек, международных организаций, консорциумов и компаний. Выглядит так, как будто сами себе делают операцию на открытом мозге: пока ничего не чувствуют, но необратимый процесс уже пошел.

Объем, разнообразие, непредсказуемость санкций такова, что есть полное впечатление, что это случайным образом генерирует взбесившийся компьютер. Или, может, Байден, Боррель или неизвестный третий объявили конкурс на санкцию года? Под запрет уже попали российские кошечки и даже отдельные деревья, что дальше? Дождевых червей из России признают угрозой мировому сельскому хозяйству? Поставят задувать на границах воздух назад в Россию?

Сколько миру потребуется времени на осознание того, что наказывают они не Россию, а режут по живому самих себя. Признаки европейского экономического апокалипсиса уже видны невооруженным взглядом: цены на газ бьют немыслимые рекорды, алюминий прет вверх, цена нефти давно так уверенно не ползла вверх.

Ситуация такова, что любые прогнозы могут померкнуть перед грядущим «закатом Европы». И уже если признанные эксперты предпочитают запасаться попкорном, а не прогнозировать дальнейшее развитие событий, то что уж тут говорить...