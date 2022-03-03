В Бежаницах начался первый этап благоустройства площади Энергетиков

16:51, 03 марта 2022, ПАИ

В 2021 году жители Бежаницкого района приняли участие в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства в районном центре. Большинство проголосовали за благоустройство площади Энергетиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Сельская новь».

Объект включили в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Бежаницы» на 2022 год».

Первый этап благоустройства общественной территории начался с установки освещения в первые дни марта. Второй этап по асфальтированию площади, установке посадочных площадок, зон отдыха и автомобильных стоянок начнется в мае.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».