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Скопление галактик в созвездии Девы снял пскович

Скопление галактик в окрестности М 86 в созвездии Девы (фрагмент цепочки галактик Маркаряна) сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов.

Автор снимков отметил, что «охотился» за галактиками в течение двух ночей в деревне Черняковицы Псковского района.

Цепочка Маркаряна — несколько галактик, составляющих часть Скопления Девы. Название связано с тем, что при наблюдении с Земли они выглядят расположенными вдоль гладкой кривой. Названа в честь советского астрофизика, открывшего их общее движение в начале 1960-х годов.

Межгалактическое пространство скопления заполнено крайне разреженной плазмой, температурой 30 миллионов К, которая испускает рентгеновское излучение. Также там присутствует большое число межгалактических звёзд (до 10% звезд в скоплении), шаровые скопления и планетарная туманность. Предполагается, что они были выброшены из своих галактик в результате межгалактических взаимодействий.

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