Мастер-класс по настольному теннису для малоподвижных псковичей провели на «Машиностроителе»

17:44, 03 марта 2022, ПАИ

Мастер-класс по настольному теннису для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата провели в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Как рассказала псковская титулованная теннисистка Александра Васильева, в открытой тренировке приняли участие маломобильные псковичи, которые любят играть в настольный теннис.

Тренировки среди лиц с ПОДА продлятся до 7 марта. Проводят их знаменитые спортсмены, в том числе мастер спорта Владимир Топорков из Свердловской области и рекордсмен по набиванию теннисного мяча Алексей Лисовой из Рязанской области.

«Вместе с ними мы показали ребятам, как лучше подавать и защищаться, как перемещаться у стола на коляске во время теннисной партии; надеюсь, наш опыт поможет им в дальнейших занятиях», - отметила Александра Васильева. Спортсменка отдельно поблагодарила организаторов мероприятия за прекрасные условия для тренировок, созданные на стадионе «Машиностроитель».