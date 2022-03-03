В Эстонии перестали продавать «российскую» воду Borjomi
Эстонские магазины перестали продавать грузинскую минеральную воду Borjomi, которую производит российская компания, сообщают «Известия» со ссылкой на Delfi.
Собственником бренда минеральной воды является российская компания «Альфа-групп», которая попала под западные санкции «в связи с событиями на Украине».
Представитель торговой сети Rimi Катрин Батс заявила, что решение по поводу Borjomi будет принято в ближайшее время. В компании Selver сообщили, что товар больше не представлен в продовольственных магазинах.
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