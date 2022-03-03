В Эстонии перестали продавать «российскую» воду Borjomi

17:43, 03 марта 2022, ПАИ

Эстонские магазины перестали продавать грузинскую минеральную воду Borjomi, которую производит российская компания, сообщают «Известия» со ссылкой на Delfi.

Собственником бренда минеральной воды является российская компания «Альфа-групп», которая попала под западные санкции «в связи с событиями на Украине».

Представитель торговой сети Rimi Катрин Батс заявила, что решение по поводу Borjomi будет принято в ближайшее время. В компании Selver сообщили, что товар больше не представлен в продовольственных магазинах.