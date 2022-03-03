Подписано соглашение о сотрудничестве между уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области и Общественной палатой региона

17:44, 03 марта 2022, ПАИ

Состоялась встреча уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой и председателя Общественной палаты Псковской области Натальи Горбачевой с целью подписания соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Общественной палате Псковской области, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия, а также обсудили самые актуальные темы, инициативы и предложения в сфере детства и семейной политики в свете сегодняшнего дня.