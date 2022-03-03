Команда ВЛГАФК стала первой на спартакиаде вузов по мини-футболу

17:47, 03 марта 2022, ПАИ

Команда ВЛГАФК стала первой на спартакиаде вузов по мини-футболу среди юношей. Как сообщили в Центре спортивной подготовки региона, финальные соревнования проходили в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. В игре за золотые медали великолучане обыграли команду ПсковГУ со счетом 2:0.

На третьей ступеньке пьедестала разместилась команда Великолукской сельскохозяйственной академии, которая уверенно переиграла студентов Псковского филиала Академии ФСИН России.

«16 марта пройдет второй вид XIII областной спартакиады вузов - настольный теннис; игры состоятся в спортивном комплексе ПсковГУ», - добавили в Центре спортивной подготовки.